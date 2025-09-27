Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Paixão wil scoren tegen Ajax: "Pure rivaliteit, nog erger bijna"

Sara
bron: De Telegraaf
Igor Paixão in duel met Anton Gaaei
Igor Paixão in duel met Anton Gaaei Foto: © BSR Agency

Igor Paixão is met vier goals in zes klassiekers de voorbije jaren de grote plaag van Ajax. Dinsdag wil hij wéér in die rol kruipen. Voorafgaand aan het Champions League-duel haalt hij alle mooie herinneringen aan zijn Eredivisiejaren én zijn goals tegen Ajax naar boven.

De recordaankoop van Olympique Marseille kan niet wachten om weer tegen Ajax te mogen spelen aankomende dinsdag. "De Klassieker was mijn ding in Nederland. Ik genoot ervan. Dan kon je geschiedenis schrijven en dan gaven we ons helemaal", vertelt Paixão in De Telegraaf. 

"Ik denk dat ik gelukkig was in bijna alle Klassiekers die ik meemaakte. Ik vond het indrukwekkend elke keer weer. Dat fanatisme bij de supporters zag ik deze week hier bij l’OM tegen PSG. Pure rivaliteit, nog erger bijna", aldus de oud-Feyenoorder. 

Hij volgt het Nederlandse voetbal nog steeds, maar voor zijn medespelers vindt hij het moeilijk om Ajax te analyseren. De speelstijl is hem nog een raadsel, mede omdat er in Amsterdam de afgelopen 12 maanden zoveel veranderingen zijn geweest. "Je weet alleen zeker dat Kenneth Taylor op het middenveld staat. Hij blijft een goede speler, ook omdat hij overal opduikt."

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Oscar Gloukh in actie tegen PSV

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga maakt keuze in de spits

0
Boy Kemper bij Jong Ajax

Oud-Ajacied: "Als er een optie is om terug te keren, is dat mooi"

0
Lees meer:
Ajax Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd