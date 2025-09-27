Paixão wil scoren tegen Ajax: "Pure rivaliteit, nog erger bijna"

Igor Paixão is met vier goals in zes klassiekers de voorbije jaren de grote plaag van Ajax. Dinsdag wil hij wéér in die rol kruipen. Voorafgaand aan het Champions League-duel haalt hij alle mooie herinneringen aan zijn Eredivisiejaren én zijn goals tegen Ajax naar boven.

De recordaankoop van Olympique Marseille kan niet wachten om weer tegen Ajax te mogen spelen aankomende dinsdag. "De Klassieker was mijn ding in Nederland. Ik genoot ervan. Dan kon je geschiedenis schrijven en dan gaven we ons helemaal", vertelt Paixão in De Telegraaf.

"Ik denk dat ik gelukkig was in bijna alle Klassiekers die ik meemaakte. Ik vond het indrukwekkend elke keer weer. Dat fanatisme bij de supporters zag ik deze week hier bij l’OM tegen PSG. Pure rivaliteit, nog erger bijna", aldus de oud-Feyenoorder.

Hij volgt het Nederlandse voetbal nog steeds, maar voor zijn medespelers vindt hij het moeilijk om Ajax te analyseren. De speelstijl is hem nog een raadsel, mede omdat er in Amsterdam de afgelopen 12 maanden zoveel veranderingen zijn geweest. "Je weet alleen zeker dat Kenneth Taylor op het middenveld staat. Hij blijft een goede speler, ook omdat hij overal opduikt."