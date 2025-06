Panday: "Kunnen een stootje incasseren, een grote stoot is lastiger"

Ajax is bezig met het bouwen aan een succesvolle en duurzame toekomst. Shashi Baboeram Panday, sinds enkele maanden de nieuwe financieel directeur, vertelt op de clubwebsite van de Amsterdammers over de financiële situatie van de club.

"We kunnen onze rekeningen en salarissen betalen. Niet alleen komende maand, maar ook de maanden daarna. Wat we alleen niet meer hebben, is een hele fijne vetlaag – om het zo maar even te noemen. Dat hadden we in het verleden wel. We kunnen nu een stootje incasseren, maar een grote stoot wordt wat lastiger", vertelt Panday

Daardoor moet Ajax meer op de centen letten dan in bijvoorbeeld de periode waarin de halve finales van de Champions League werden bereikt onder Erik ten Hag. "Je kan de jaarrekeningen er op naslaan, maar we hadden toen bijna structureel tussen de zestig en honderd miljoen euro op de bank. Dat is nu aanzienlijk minder, maar is wel iets waar we graag weer naartoe willen."

De blik gaat inmiddels ook op het nieuwe seizoen. Volgens de Baboeram Panday hoeft Ajax niet eerst te verkopen om de begroting sluitend te krijgen. "De positie van Ajax is in ieder geval een stukje beter dan tijdens de vorige window", stelt hij. "Laat ik het zo zeggen: het wordt een heel interessante en dynamische transferzomer waarbij er zeker wel flexibiliteit en ruimte is."