Panday stelt Ajax-fans gerust: "Hoeven zich geen zorgen te maken"

Ajax maakte onlangs bekend een nettoverlies van 37,3 miljoen euro te hebben geleden over het boekjaar 2024/25. Financieel directeur Shashi Baboeram Panday benadrukt dat er geen reden tot paniek in.

In gesprek met de clubkanalen licht Panday de situatie toe. "Het resultaat is een gevolg van de afgelopen jaren: het niet spelen van de Champions League en het hebben van een kostenhuishouding die bij Champions League hoort", stelt hij. “Ajax-fans hoeven zich geen zorgen te maken. De afgelopen jaren zijn we begonnen met dat te veranderen in de kostenstructuur, zodat we flexibeler kunnen zijn en het ook kunnen oppakken als we de Champions League een keer missen."

Panday verwacht dat Ajax nu een uitstekend jaar tegemoet gaat. "Voor het huidige seizoen verwachten we een beter resultaat, onder andere door Champions League-voetbal, maar ook vanwege andere maatregelen die we hebben genomen", legt hij uit. "We hebben een goede transferzomer achter de rug met grote verkopen van Brobbey en Hato, ook zijn we financieel erg gezond. Ons eigen vermogen staat sterk op 190 miljoen."