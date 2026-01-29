Pantelic doet open sollicitatie bij Ajax: "Ben er binnen 24 uur"

Ajax speelde woensdagavond in de strijd om de Champions League tegen Olympiakos en Marko Pantelic stond in het verleden bij beide clubs onder contract. De 47-jarige voormalig profvoetballer was afgelopen maand nog op bezoek bij de club uit Amsterdam om wat tips en advies te geven.

"Dan kijk je met een frisse blik, anders dan iemand die al jaren binnen de organisatie zit", legt hij uit op de website van ESPN. “Ik praat niet graag over goede dingen, dat voelt alsof ik reclame voor mezelf maak. Maar de mensen bij Ajax weten het. Ik kom altijd met een open hart", verzekert Pantelic.

"Ze kunnen me bellen wanneer ze willen. Dan ben ik er binnen 24 uur en doe ik wat nodig is. Zo wordt Ajax alleen maar beter", vervolgt hij. "Het is net als een telefoon, die moet je updaten. Jij moet degene zijn die het voetbalsysteem updatet. Daarmee ga je kampioen worden en winnen van teams die meer te besteden hebben", aldus Pantelic, die beseft dat het voetbal de laatste jaren wel steeds meer aan het veranderen is.

“Wij speelden directer", blikt hij terug. "Nu zie je veel kantwisselingen en wordt er gezocht naar een pass binnendoor. Je kunt een speler één-tegen-één zien staan, maar dan alsnog de bal terug zien spelen. In onze tijd ging je altijd die actie aan, zelfs als er twee man stonden", lacht Pantelic, die laat weten dat hij veel internationale connecties heeft. “Als ze mijn hulp niet nodig hebben, is dat ook helemaal goed."