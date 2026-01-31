Pantelic lacht: "Voordat ik bij Ajax kwam, was hij een soort God"

Ajax speelde woensdagavond in de strijd om de Champions League tegen Olympiakos en Marko Pantelic stond in het verleden bij beide clubs onder contract. De 47-jarige voormalig profvoetballer vindt het mooi om te zien dat steeds meer talenten weer een kans krijgen.

“Ajax schuift nog steeds jonge spelers naar voren, maar voegt ook ervaren krachten toe, zoals Dusan Tadić en dit seizoen Kasper Dolberg, die is teruggekeerd", legt hij uit op de website van ESPN. "Dat is goed voor jonge spelers: ze leren door te kijken hoe ervaren spelers het doen", constateert Pantelic.

Tijdens zijn eigen tijd in Amsterdam werkte hij samen met Luis Suarez. "Voordat ik bij Ajax kwam, was Luis een soort God. Alles draaide om hem", blikt hij terug. "Gedurende het seizoen kwam hij erachter dat hij ook moest vechten voor het team en zijn medespelers", lacht Pantelic, die zelf stopte op zijn hoogtepunt. “Als je in de tijd van nu kijkt, lijkt stoppen op je 33e vroeg, maar ik stop liever als ik de beste ben, als kampioen, dan dat ik aftakel en daarna pas stop.”