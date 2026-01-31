Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Pantelic lacht: "Voordat ik bij Ajax kwam, was hij een soort God"

Niek
Marko Pantelic
Marko Pantelic Foto: © Pro Shots

Ajax speelde woensdagavond in de strijd om de Champions League tegen Olympiakos en Marko Pantelic stond in het verleden bij beide clubs onder contract. De 47-jarige voormalig profvoetballer vindt het mooi om te zien dat steeds meer talenten weer een kans krijgen. 

“Ajax schuift nog steeds jonge spelers naar voren, maar voegt ook ervaren krachten toe, zoals Dusan Tadić en dit seizoen Kasper Dolberg, die is teruggekeerd", legt hij uit op de website van ESPN. "Dat is goed voor jonge spelers: ze leren door te kijken hoe ervaren spelers het doen", constateert Pantelic.

Tijdens zijn eigen tijd in Amsterdam werkte hij samen met Luis Suarez. "Voordat ik bij Ajax kwam, was Luis een soort God. Alles draaide om hem", blikt hij terug. "Gedurende het seizoen kwam hij erachter dat hij ook moest vechten voor het team en zijn medespelers", lacht Pantelic, die zelf stopte op zijn hoogtepunt. “Als je in de tijd van nu kijkt, lijkt stoppen op je 33e vroeg, maar ik stop liever als ik de beste ben, als kampioen, dan dat ik aftakel en daarna pas stop.”

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Maher Carrizo

'Ajax heeft Maher Carizzo (19) binnen en betaalt vele miljoenen'

0
Wim Kieft

Kieft positief over Ajacied: "Kan weleens een mooie transfer maken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties