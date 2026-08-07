'Paris Saint-Germain bereidt verhoogd bod op Mika Godts voor'

Paris Saint-Germain is zeer serieus bezig met de komst van Godts en heeft naar verluidt al een persoonlijk akkoord met de vleugelaanvaller. De Franse club moet er nog wel met Ajax uitkomen over een transfersom voor de Rode Duivel.

De Champions League-winnaar deed al een bod, maar dat was niet hoog genoeg voor Ajax. Volgens Romano zijn de onderhandelingen nog altijd bezig en gaat PSG naar verwachting een nieuwe aanbieding in Amsterdam neerleggen.