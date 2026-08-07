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'Paris Saint-Germain bereidt verhoogd bod op Mika Godts voor'

Max
bron: Fabrizio Romano
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

De onderhandelingen tussen Paris Saint-Germain en Ajax zijn nog altijd bezig. Volgens Fabrizio Romano kunnen de Amsterdammers snel een nieuw bod verwachten. 

Paris Saint-Germain is zeer serieus bezig met de komst van Godts en heeft naar verluidt al een persoonlijk akkoord met de vleugelaanvaller. De Franse club moet er nog wel met Ajax uitkomen over een transfersom voor de Rode Duivel.

De Champions League-winnaar deed al een bod, maar dat was niet hoog genoeg voor Ajax. Volgens Romano zijn de onderhandelingen nog altijd bezig en gaat PSG naar verwachting een nieuwe aanbieding in Amsterdam neerleggen. 

Het volgende bod van Paris Saint-Germain bedraagt naar verluidt 45 miljoen euro en kan middels bonussen oplopen tot vijftig miljoen euro. Het is nog niet bekend of Ajax dit bedrag wél hoog genoeg vindt om akkoord te gaan. 

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