Parrot slacht Ajax met drie goals: "Tegen Ajax is het nog beter"

Troy Parrott was na afloop van AZ tegen Ajax een zeer blij man. De spits was met drie doelpunten beslissend bij de ongekende 6-0 overwinning en sprak van een wedstrijd waarin alles klopte.

"Een hattrick scoren is een van de beste dingen die je als spits mee kan maken", zei Parrott na afloop bij ESPN. "Tegen Ajax, een grote club, een goed team, is het nog beter. Hoe wij ze vandaag (woensdag) verslagen hebben, voelt heel goed."

De Ier opende zelf de score door alert te reageren op een fout van Ajax-doelman Vitezslav Jaros. "Dat doelpunt had ik nodig", aldus Parrott. "Dat zijn de beste goals, als je op de goede plek staat." Kort daarna volgde zijn tweede treffer, na een gewonnen duel met Josip Sutalo. "Ik vind het een hele mooie."

Met zijn derde goal in minuut 66 maakte Parrott zijn hattrick compleet en gaf hij Ajax definitief geen uitzicht meer op een resultaat. Op de vraag waarom AZ de laatste jaren zo vaak sterk voor de dag komt tegen de Amsterdammers, bleef hij voorzichtig. "Dat weet ik niet. Ik snap waarom je dat zegt, met het oog op de laatste twee, drie, vier jaar. Daarin halen we altijd een goed resultaat tegen Ajax. Maar nu wordt het tijd dat we deze resultaten eens iedere week gaan boeken."