Parrott in beeld bij Ajax? "Dat is niet het allerbeste medium"
Ajax gaat na dit seizoen (waarschijnlijk) op zoek naar een nieuwe centrumspits, aangezien Wout Weghorst vanwege een aflopend contract transfervrij kan vertrekken bij de club uit Amsterdam. Bovendien is Kasper Dolberg voorlopig niet goed genoeg bevonden.
Volgens Football.London zingt de naam van Troy Parrott rond in de Johan Cruijff Arena. "Dat is niet het allerbeste medium, maar wel zo'n dagelijkse krant die je mee kan nemen in de metro. Die linkte hem (Parrott, red.) voorzicht aan Ajax, maar ook aan Leverkusen, Napoli en Tottenham Hotspur", klinkt het in #DoneDeal, de transferpodcast op de website van VoetbalPrimeur.
"Voor Ajax een totaal onhaalbare kaart, maar dat is mijn inschatting", voorspelt men. De Ierse centrumspits heeft bij AZ nog een contract tot medio 2029, waardoor de club uit Alkmaar flink kan cashen. Volgens Transfermarkt heeft de aanvaller, die dit seizoen vijftien doelpunten voor zijn rekening nam in de Eredivisie, een marktwaarde van circa 22 miljoen euro.
