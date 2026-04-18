Het laatste Ajax Nieuws

Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open

Max
bron: Voetbal International
Menno Geelen
Menno Geelen

De spanningen in de Eredivisie lopen verder op nu NAC Breda zich nadrukkelijk mengt in een juridisch conflict rond een recente wedstrijd. De Bredase club stapte naar de rechter na de forse nederlaag tegen Go Ahead Eagles, tot ongenoegen van meerdere clubs in de competitie. Binnen de Nederlandse profclubs zorgt de kwestie inmiddels voor flinke irritatie en verdeeldheid.

Aanleiding is het duel dat NAC met 6-0 verloor van Go Ahead Eagles. De club uit Breda is van mening dat Dean James niet speelgerechtigd was en wil daarom dat de uitslag ongeldig wordt verklaard. Dat standpunt kan op weinig steun rekenen. Tijdens een digitale vergadering tussen clubs kreeg algemeen directeur Remco Oversier dan ook de nodige kritiek te verduren, zo meldde Voetbal International. De sfeer werd volgens een aanwezige treffend omschreven als "een dorpsplein waar Oversier werd bekogeld met rotte tomaten", waarmee de onvrede onder de clubs pijnlijk duidelijk werd.

De zorgen bij andere clubs richten zich vooral op de mogelijke gevolgen van een uitspraak in het voordeel van NAC. Wanneer de rechter meegaat in de redenering van de Bredanaars, zou dat de deur kunnen openen voor meerdere protesten tegen uitslagen. Dit seizoen kwamen immers vaker internationals uit onder meer Suriname en Indonesië in actie, wat tot vergelijkbare discussies kan leiden. Clubs vrezen dat dit niet alleen sportief, maar ook commercieel grote impact kan hebben op de competitie.

NAC zelf houdt echter vast aan zijn standpunt en benadrukt op te komen voor het eigen clubbelang. Tegelijkertijd plaatst de club vraagtekens bij de houding van de overige teams, die volgens NAC ook gezamenlijk afspraken zouden kunnen maken om verdere claims te voorkomen. Onder meer Ajax, Feyenoord, FC Twente, FC Volendam en Telstar hebben inmiddels laten weten hun juridische opties open te houden. Op 28 april dient de zaak bij de rechtbank in Utrecht, waar mogelijk meer duidelijkheid komt over de gevolgen.

Gerelateerd:
Abdellah Ouazane in actie namens Jong Ajax tegen Willem II

Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"

Paul Nuijten van Ajax

Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"

Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

Laatste nieuws

Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"

Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"

Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"

Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open

Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"

Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij

Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"

'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
