Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
De spanningen in de Eredivisie lopen verder op nu NAC Breda zich nadrukkelijk mengt in een juridisch conflict rond een recente wedstrijd. De Bredase club stapte naar de rechter na de forse nederlaag tegen Go Ahead Eagles, tot ongenoegen van meerdere clubs in de competitie. Binnen de Nederlandse profclubs zorgt de kwestie inmiddels voor flinke irritatie en verdeeldheid.
Aanleiding is het duel dat NAC met 6-0 verloor van Go Ahead Eagles. De club uit Breda is van mening dat Dean James niet speelgerechtigd was en wil daarom dat de uitslag ongeldig wordt verklaard. Dat standpunt kan op weinig steun rekenen. Tijdens een digitale vergadering tussen clubs kreeg algemeen directeur Remco Oversier dan ook de nodige kritiek te verduren, zo meldde Voetbal International. De sfeer werd volgens een aanwezige treffend omschreven als "een dorpsplein waar Oversier werd bekogeld met rotte tomaten", waarmee de onvrede onder de clubs pijnlijk duidelijk werd.
De zorgen bij andere clubs richten zich vooral op de mogelijke gevolgen van een uitspraak in het voordeel van NAC. Wanneer de rechter meegaat in de redenering van de Bredanaars, zou dat de deur kunnen openen voor meerdere protesten tegen uitslagen. Dit seizoen kwamen immers vaker internationals uit onder meer Suriname en Indonesië in actie, wat tot vergelijkbare discussies kan leiden. Clubs vrezen dat dit niet alleen sportief, maar ook commercieel grote impact kan hebben op de competitie.
NAC zelf houdt echter vast aan zijn standpunt en benadrukt op te komen voor het eigen clubbelang. Tegelijkertijd plaatst de club vraagtekens bij de houding van de overige teams, die volgens NAC ook gezamenlijk afspraken zouden kunnen maken om verdere claims te voorkomen. Onder meer Ajax, Feyenoord, FC Twente, FC Volendam en Telstar hebben inmiddels laten weten hun juridische opties open te houden. Op 28 april dient de zaak bij de rechtbank in Utrecht, waar mogelijk meer duidelijkheid komt over de gevolgen.
