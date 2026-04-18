Het laatste Ajax Nieuws

'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Alex Pastoor
Alex Pastoor

Johan Derksen heeft duidelijk weinig met Alex Pastoor, voormalig assistent van onder meer SC Heerenveen. Dat liet de oud-voetballer vrijdagavond blijken tijdens de weekafsluiting van Vandaag Inside.

De 59-jarige Pastoor was donderdagavond als analist aanwezig bij de Conference League-wedstrijd van AZ. Zijn optreden kwam ter sprake vanwege het opvallend felgekleurde jasje dat hij droeg. Derksen haakt daarop in en bespreekt ook de clubloze status van Pastoor. "Ik denk dat hij er zelf echt van overtuigd is dat hij wel een van de kandidaten voor Ajax is."

"Ja, echt, zo zit die jongen in elkaar. Die heeft zichzelf heel hoog zitten. Dan ben je een gelukkig mens, want dat heb ik ook. Maar ik vind hem absoluut niet geschikt voor Ajax", oordeelt De Snor.

Nico Dijkshoorn, die bevriend is met Pastoor, herkent zich niet in die woorden. Hij noemt de trainer juist een van de meest bescheiden mensen die hij in de voetballerij is tegengekomen. Derksen blijft echter bij zijn standpunt en legt uit waarom: "Hij is hier te gast geweest aan de bar en was zo bescheiden dat hij de hele avond niets gezegd heeft. Het was zo'n beetje de slechtste gast die we ooit gehad hebben", verduidelijkt Derksen zijn mening. "Het is normaal gesproken een beetje een wijsneusje, maar bij ons was hij eigenlijk een jandoedel."

Het laatste Ajax Nieuws
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"

