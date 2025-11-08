Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Pastoor nieuwe coach Ajax? "Hij kan het goed vertellen..."

Arthur
bron: De Telegraaf
Alex Pastoor
Alex Pastoor Foto: © BSR Agency

Het blijft onrustig bij Ajax. De club weet dit seizoen nog altijd niet de juiste koers te vinden, en het eerste slachtoffer is inmiddels gevallen: trainer John Heitinga moest vertrekken. Fred Grim neemt voorlopig de taken waar, maar de vraag blijft wie het roer definitief moet overnemen bij het wankelende schip dat Ajax heet.

Voormalig international Wim Kieft laat in zijn column in De Telegraaf zijn licht schijnen over de situatie. "Hoeveel zijn er al niet gesneuveld, trainers die het aardig deden bij kleinere clubs en in de top onderuit gaan? Alleen bij Ajax al met Alfred Schreuder en Maurice Steijn. Pastoor kan het misschien allemaal goed vertellen, maar Ajax is een ander verhaal dan SC Heerenveen, NEC of Almere City of een analyse op televisie geven."

Volgens Kieft is het probleem dieper geworteld dan alleen de keuze voor de juiste trainer. De druk, de verwachtingen en de constante kritiek vanuit de buitenwereld maken Ajax tot een lastige omgeving voor iedere coach. Wie uiteindelijk de uitdaging aandurft, zal niet alleen het elftal, maar ook de clubcultuur opnieuw op de rit moeten krijgen.

