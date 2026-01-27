Pastoor nog niet overtuigd van Ajacied: "Kijk ik niet graag naar"

De achttienjarige Bouwman maakt dit seizoen regelmatig minuten en kan op veel complimenten rekenen. Pastoor is echter nog niet overtuigd. "Naar Bouwman, een verdediger die niet kan verdedigen, kijk ik niet graag. Er zal ongetwijfeld nog veel terrein braak liggen, maar een keeper die wel kan voetballen en niet kan keepen, is ook niet fijn", merkt hij op in Rondo van Ziggo Sport.

Bouwman kan nog de nodige stappen maken, vindt Pastoor. "Jongens die achterin staan, kunnen tegenwoordig steengoed voetballen. Alleen verdedigen is ook lezen waar ballen gaan vallen, passlijnen dichtzetten en als het moet duelleren. Dat vind ik echt matig verzorgd", oordeelt de oefenmeester. "Dat is vaak het eenzijdige van de opleiding, omdat je teams hebt die altijd de bal hebben."