Pastoor tipt middenvelder bij Ajax: "Potentie om een stap te maken"

"Ik vind zijn ontwikkeling zeer goed. Die heeft hij al een heel tijdje geleden ingezet. Het is een geweldige kerel. Een sympathieke, goede teamgenoot en fijne kerel ook voor de staf om mee te praten. Hij is zeer leergierig en heeft lerend vermogen. Dat is ook altijd wel lekker", zegt Pastoor bij Ziggo Sport over Koopmeiners.

Volgens de oud-trainer blinkt de middenvelder vooral uit in de basis van het spel. "Ik vind hem een uitblinker", vervolgt hij. "De simpele dingen voert hij briljant uit. Het is een echte allround-speler in alle hoofdmomenten van het voetbal. In het verdedigen verovert hij ballen, maar hij faciliteert ook anderen. Wat Peer eigenlijk doet, is andere mensen in balbezit brengen. Hij neemt altijd een rol aan dat hij weer aangespeeld kan worden, zodat hij steeds weer anderen in balbezit kan brengen. Maar ook op momenten dat het misgaat is hij weer paraat om in te grijpen en balbezit te houden."

Pastoor wijst ook op zijn bijdrage bij standaardsituaties en ziet nog rek in zijn ontwikkeling. "Kortom, een allround-middenvelder die de potentie heeft om nog een stap te maken", zegt hij, waarna hij ingaat op mogelijke vervolgstappen. "AZ is in Nederland niet de grootste club. PSV steekt er met kop en schouders bovenuit. Daar zou hij een prima middenvelder kunnen zijn, maar zij hebben er daar al een aantal van. Als je kijkt naar Ajax en Feyenoord, dan is dit het type voetballer - iemand die een ander faciliteert - die er nog weleens aan ontbreekt."