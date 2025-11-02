Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Pasveer afgemaakt': "Levende spot voor Kukident, Viagra en Alpecine"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

Ajax bleef zaterdag steken op een gelijkspel tegen SC Heerenveen. In de Johan Cruijff ArenA werd het 1-1, een duel dat in de eerste helft korte tijd gestaakt werd. De gelijkmaker viel na een fout van keeper Remko Pasveer.

Na afloop verscheen Pasveer voor de camera en haalde hij subtiel uit naar de verdediging. Veel supporters lieten hun ongenoegen blijken. Zo schreef een fan: "Kleine reactie ook hoor van Pasveer! Moet gewoon die bal klemmen man."

Een andere supporter reageerde scherp: "Pasveer, bijna 42, nog steeds in doel. Een levende spot voor Kukident, Viagra en Alpecine. De man probeert ballen én de tijd tegen te houden. En dit is de beste kepper dat 'het grootste' Ajax kan krijgen?"

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga na thuisduel: "We willen zeker met bravoure spelen"

0
Nassef Chourak

VIDEO | Jong Ajax verliest, wereldtreffer van Nassef Chourak

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Remko Pasveer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 11 19 28
2 Feyenoord 10 18 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd