Het laatste Ajax Nieuws
'Pasveer afgemaakt': "Levende spot voor Kukident, Viagra en Alpecine"
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency
Ajax bleef zaterdag steken op een gelijkspel tegen SC Heerenveen. In de Johan Cruijff ArenA werd het 1-1, een duel dat in de eerste helft korte tijd gestaakt werd. De gelijkmaker viel na een fout van keeper Remko Pasveer.
Na afloop verscheen Pasveer voor de camera en haalde hij subtiel uit naar de verdediging. Veel supporters lieten hun ongenoegen blijken. Zo schreef een fan: "Kleine reactie ook hoor van Pasveer! Moet gewoon die bal klemmen man."
Een andere supporter reageerde scherp: "Pasveer, bijna 42, nog steeds in doel. Een levende spot voor Kukident, Viagra en Alpecine. De man probeert ballen én de tijd tegen te houden. En dit is de beste kepper dat 'het grootste' Ajax kan krijgen?"
