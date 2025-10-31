Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Pasveer eerlijk: "Dit is niet het Ajax van toen ik hier kwam"

Joram
bron: ESPN
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

Remko Pasveer geeft toe dat Ajax de afgelopen maanden wat in verval is geraakt. De 41-jarige keeper ziet een gebrek aan leiderschap binnen de selectie, iets wat volgens hem anders was toen hij vier jaar geleden bij de club kwam.

"Het is een team in opbouw", zegt Pasveer vrijdag tegen ESPN. "De staf heeft tijd nodig om het te implementeren zoals zij dat voor ogen hebben. Soms is het lastig om een ander systeem in het spel te krijgen. Je hebt natuurlijk ook te maken met kwaliteiten van spelers, het heeft even tijd nodig."

Pasveer mist echte leiderstypes binnen het team. Wout Weghorst gaf aan dat er verwachtingen zijn van Ajax die de spelers momenteel niet waar kunnen maken. "Ik denk dat Wout het wel goed ziet. Dit is niet het Ajax van toen ik hier kwam. Dat is een groot verschil. In karakters, in leiders en in kwaliteit. Zo reëel moet je zijn. Er zitten zeker jongens tussen die talent hebben, maar je hebt ook leiderschap nodig in het veld. Dat is wel iets waar we een tekort aan hebben."

Om die reden krijgt Pasveer momenteel de voorkeur onder de lat boven Jaros. "Het verhaal is dat we leiding missen in het team. Vorig jaar is ook gebleken dat ik dat goed beheers, samen met in dat geval Jordan Henderson. Voor mij is het de taak om achterin iedereen goed wakker te houden en iedereen op de goede plek te zetten", aldus Pasveer.

