Pasveer eerlijk over Ajax-tijd: "Sommige trainingen echt saai"

Remko Pasveer sprak openhartig met AjaxLife over zijn ervaringen onder voormalig trainer Francesco Farioli. De 42-jarige doelman, die woensdag zijn honderdste optreden in het Ajax-shirt beleefde, gaf toe dat hij sommige trainingssessies van de Italiaan 'echt saai' vond.

Pasveer speelde een opvallende rol onder Farioli. Waar hij eerder genoegen moest nemen met een plek op de bank achter Diant Ramaj, koos de Italiaan juist voor Pasveer vanwege zijn kwaliteiten als coachbare speler. Die beslissing wierp zijn vruchten af: Ajax werd minder kwetsbaar in de achterhoede. De oudste speler van de Eredivisie kijkt met plezier terug op die periode.

"Het gevoel dat we echt met z’n allen op een missie waren. De visie vanuit de trainersstaf, onder leiding van Farioli, was zo duidelijk en alle stafleden brachten zoveel energie mee. Iedereen gedijde daar goed bij", legt Pasveer uit over de positieve sfeer binnen het team.

Toch verliep niet alles vlekkeloos. "Als je ziet dat de trainers zo bezeten zijn, zet je zelf ook automatisch een stapje extra. Al waren sommige trainingen echt saai wat betreft oefenstof, maar ze waren wel allemaal gebaseerd op hun visie", aldus de doelman. Na dat seizoen vertrok Farioli bij Ajax om aan de slag te gaan bij FC Porto.