Geschreven door Jessica Westdijk 26 feb 2022 om 22:02

Remko Pasveer en Jay Gorter ontbreken vanwege een blessure beiden tegen Go Ahead Eagles.

Beide doelmannen raakten al in de warming-up voor het duel met Benfica geblesseerd. Ondanks dat, kon Pasveer dat duel toch keepen. “Pas na de wedstrijd en ‘s avonds laat in het hotel nam de pijn toe en mijn vinger was ook een stuk dikker geworden. Ik baal er enorm van want we zitten in een goede reeks en spelen veel wedstrijden achter elkaar die allemaal belangrijk zijn”, zegt Pasveer op Ajax.nl.

De afwezigheid van Pasveer en Gorter zorgt ervoor dat Andre Onana zondag in Deventer onder de lat zal staan. Na het weekend wordt meer duidelijkheid verwacht over de blessures van Pasveer en Gorter.