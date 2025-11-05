Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Rik Engelbertink
bron: Sportnieuws

Alfons Groenendijk snapt waarom John Heitinga heeft besloten Remko Pasveer onder de lat te zetten bij Ajax. Dat de keeper blunderde tegen SC Heerenveen is onfortuinlijk. 

"De gelijkmaker komt natuurlijk uit een fout van Pasveer. Ik begrijp die wissel wel, hoor. Maar als je een keeper wisselt en je brengt een andere keeper, dan hoop je natuurlijk wel dat hij geen fouten maakt", zegt Groenendijk bij Sportnieuws.nl

"Ik heb dat ooit ook gedaan bij ADO Den Haag. Toen heb ik na twee wedstrijden Robert Swinkels erin gezet, die was ook 38. Maar dat doe je dan omdat het een Nederlandse keeper is, je gaat voor Nederlandse coaching bij standaardsituaties", zegt Groenendijk.

"Voor ons pakte dat toen heel goed uit, Swinkels heeft bij ons toen 3 jaar lang alles gespeeld", zegt Groenendijk die dan weer terugkeert naar Pasveer. "Pasveer is ook een betrouwbare jongen, maar hij is wel 42. Het is klote dat hij die fout maakt, waardoor je niet 1-0 wint, maar het is 1-1."

