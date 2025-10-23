Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Pasveer gaat in op verval Ajax: "Dat is denk ik wel tekenend"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Remko Pasveer wijt het tegenvallende optreden van Ajax aan een gebrek aan leiderschap, zo vertelt hij na afloop op de persconferentie in Londen. Het ontbreken van Jordan Henderson weegt volgens hem ook zwaar.

Pasveer verdedigde dinsdag voor het eerst dit seizoen het doel van Ajax. Trainer John Heitinga legde vooraf uit dat de keuze voor de bijna 42-jarige keeper mede gebaseerd was op zijn kwaliteiten als leider op het veld. Op Stamford Bridge kreeg Pasveer een drukke avond voor de kiezen: met een tienkoppig Ajax moest hij uiteindelijk vijf tegentreffers incasseren. Na de wedstrijd gaf hij zijn visie in de persruimte.

"Hoe ik de val van Ajax verklaar? Pfoe. Dat is een moeilijke vraag”, reageert Pasveer bedachtzaam. Hij verwijst naar het afgelopen jaar onder de leiding van Francesco Farioli. “We zijn duidelijk zoekende. Vorig jaar hadden we een andere speelstijl en dat verliep op dat moment goed met de spelers die we hadden”, blikt hij terug. Vervolgens wijst hij een individu aan als gemis.

“Met Jordan hadden we natuurlijk een duidelijke leider die de boel bij elkaar hield, de boel neerzette", doelt hij op de naar Brentford vertrokken Henderson. "Dat mis je enorm. Dat is heel erg belangrijk in een team met veel jonge spelers." “Dat is denk ik wel tekenend voor de situatie waar we inzitten, dat je dat soort jongens mist op het veld. Het is gewoon heel belangrijk dat je bepaalde ervaring en een stukje leiderschap hebt en Jordan was daarin een duidelijke leider", besluit Pasveer.

