Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Pasveer heeft contact met oud-Ajacied: "Hij appte meteen terug"

Arthur
bron: Ajax Life
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

Remko Pasveer kijkt met gemengde gevoelens terug op kalenderjaar 2025. In een interview met Ajax Life blikt de doelman terug op het succesvolle vorig seizoen waar Ajax de titel maar net misliep.

Het gevoel over 2025 is dan ook dubbel, zo legt Pasveer uit. "Het mislopen van de titel was natuurlijk zeer pijnlijk en de situatie waar we dit seizoen in zitten, wil je ook niet als club. Maar we deden tegen ieders verwachting in vorig seizoen tot het einde mee om het kampioenschap. Ik appte laatst nog met Jordan Henderson en stuurde dat ik die laatste twee weken van het seizoen heel graag nog eens over wilde doen, in de zin van dat het dan anders zou kunnen uitpakken."

Volgens Pasveer liet een reactie van Henderson niet lang op zich wachten. "Hij appte meteen terug dat hij liever het hele seizoen nog een keer wilde herbeleven. Dat was ik met hem eens. Het was een bijzonder avontuur. Ik ging elke dag met zoveel plezier naar de club", aldus de ervaren keeper, die het gevoel had dat iedereen binnen Ajax aan dezelfde missie werkte.

De duidelijke visie van toenmalig trainer Farioli speelde daarin een belangrijke rol, net als de energie van de complete staf. "Als je ziet dat de trainers zo bezeten zijn, zet je zelf ook automatisch een stapje extra", besluit Pasveer.

