Pasveer hielp ploeggenoot uit mentale dip: "Hij kon dat waarderen"

Remko Pasveer heeft zich het afgelopen jaar ontfermd over Anton Gaaei. In een interview met De Volkskrant vertelt de doelman hoe hij het Deense talent heeft geholpen zijn zelfvertrouwen terug te vinden. Gaaei had het mentaal zwaar na meerdere vroege wissels, maar is inmiddels basisspeler bij Ajax.

"Ik ben met hem bezig geweest", vertelt Pasveer over zijn band met Gaaei. De Deense vleugelverdediger werd vorig seizoen meerdere malen al vroeg in de wedstrijd geslachtofferd met een wissel. Gaaei gaf later aan dat dit een grote impact op hem had en dat hij mentaal in de put zat.

Pasveer besloot hem te steunen en zocht direct contact. "Als een van de eersten stuurde ik hem een berichtje: als er iets is, praat erover. Hij kon dat waarderen." Volgens de ervaren doelman heeft Gaaei zich door hard te werken herpakt.

De Deen heeft inmiddels een vaste plek in het team veroverd. Sinds de winterse transfer van Devyne Rensch naar AS Roma is hij de eerste keuze als rechtsback bij Ajax. "Door hard te werken presteert hij nu goed en doet hij lekker zijn ding, op een normale manier", aldus Pasveer.