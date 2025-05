Pasveer hoopt op nieuw contract bij Ajax: "Hij wil dat ik blijf"

“Francesco Farioli heeft me niet persoonlijk gepolst, maar ik weet naar buiten toe wel dat hij zijn mening heeft gegeven: hij wil dat ik blijf", verklapt de routinier op de website van ESPN. "Voor mij zijn er twee opties: dat is Ajax of stoppen. Ik verwacht niet dat Real Madrid nog een keer komt, die zijn in de winter al geweest. Dus zo sta ik er in", lacht Pasveer.

"Ik heb het hier heel erg naar mijn zin, het is gewoon een geweldige club en ik hoop dat we het de komende wedstrijden goed kunnen afsluiten. Daarna zien we het eigenlijk wel. Voor mij is Ajax nu het belangrijkste en ik blijf het liefst nog een jaar”, verklapt de sluitpost, die de laatste tijd geen gesprekken heeft gevoerd met Alex Kroes over zijn situatie.

“Het laatste contact was drie maanden geleden, dus ik weet het niet. Ik ben geen technisch directeur", beseft hij. "Ik sta er heel erg open voor. Twee jaar terug heb ik zes maanden moeten wachten, vorig jaar drie maanden en nu zitten we ook weer op drie maanden, dus ik ben het gewend. Het zou wel rust brengen binnen de club", aldus Pasveer, die hoopt dat Klaassen ook bij Ajax blijft. "Davy en ik zijn het makkelijkste om ermee uit te komen. Een middagje zitten en dan ben je eruit. Wat ik zeg: nee is ook een antwoord, maar wees dan in ieder geval duidelijk.”