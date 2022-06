Geschreven door Idse Geurts 15 jun 2022 om 11:06

Remko Pasveer heeft in een interview uitgehaald naar Andre Onana. In gesprek met Helden Magazine, stelt Pasveer dat Onana in zijn laatste periode bij Ajax vooral met zichzelf bezig was. De 38-jarige doelman vindt Onana daarom geen ‘echte’ topsporter.

Volgens Pasveer zorgde Onana ook voor een mindere sfeer in de kleedkamer. “Andre trok na zijn schorsing zijn eigen plan, zei niet zoveel en daar hadden sommige jongens ook last van”, stelt Pasveer. Deze instelling van Onana zorgde volgens Pasveer ook voor de enorme stroom aan tegendoelpunten met Onana op doel. “Als je niet alleen met jezelf bezig bent, maar ook met je achterhoede, dan komt die bal misschien niet in de buurt van je doel”, beargumenteert de doelman.

Desalniettemin vindt Pasveer wel dat Onana over veel talent bezit. “Andre heeft enorm veel talent, heeft een goede fase meegemaakt bij Ajax, maar was op het laatst vooral met zichzelf bezig”, laat Pasveer weten. “Ik kan alleen oordelen over wat ik heb gezien. En dan vind ik niet dat hij echt een topsporter is, maar misschien was dat voor de dopingzaak heel anders. Hij is mijn ogen niet iemand die alles wil doen om beter te worden”, is het harde oordeel van Pasveer.