Pasveer in gesprek met Ajax over contract: "We hebben nog even"

In Rondo van Ziggo Sport wordt Pasveer gevraagd naar zijn contractsituatie. "Dat duurt nog even. Ik heb geen idee. De eerste keer dat ik verlengde duurde het zes maanden, de tweede keer duurde het drie maanden. We zitten nu op zeven weken, dus we hebben nog even", klinkt het. "Ik voel me eigenlijk nog te goed en ik heb er te veel plezier in om te stoppen."

Ajax is hard weg op kampioen te worden, maar bij de club wil nog niemand iets zeggen over een eventuele landstitel. "Intern weten we echt wel wat we willen en waar we mee bezig zijn", aldus Pasveer. "We hebben het altijd zo gedaan en we hebben gewoon gezegd dat we zo doorgaan. Er komt natuurlijk een keer een moment dat je er niet onderuit kan."