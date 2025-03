Pasveer keert donderdag terug in de basis: "We gaan weer knallen"

Remko Pasveer is hersteld van zijn rugblessure en verwacht donderdag tegen Eintracht Frankfurt zijn rentree te maken. "We willen een ronde verder," benadrukt de doelman in aanloop naar het cruciale duel in de UEFA Europa League tegenover de clubkanalen .

Ajax ontvangt de Duitse topclub in de Johan Cruijff ArenA voor de achtste finales, en Pasveer weet wat er op het spel staat. "Europese avonden in de ArenA zijn altijd speciaal. We gaan weer knallen en gaan voor de winst."

De doelman waarschuwt voor de fysieke kracht van Frankfurt, dat momenteel derde staat in de Bundesliga. "Duits voetbal staat bekend om het fysieke spel met veel inhoud. We gaan kijken hoe zij op het veld spelen en hun tactisch plan proberen door te lichten."

Na enkele wedstrijden te hebben gemist, is Pasveer vastberaden om direct van waarde te zijn. "Na zoveel wedstrijden op slechte velden ben ik denk ik wat gaan compenseren, maar nu voel ik me fit. We gaan er alles aan doen om de volgende ronde te bereiken."