Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
'Pasveer klapt uit de school': "Toen ging het snel bergafwaarts"

Arthur
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Remko Pasveer doet in een interview met Ajax Life een boekje open over de lastige periode bij Ajax. De doelman vertelt dat interim-trainer Fred Grim een regel opnieuw heeft ingevoerd die onder John Heitinga was losgelaten.

De ervaren sluitpost blikt met plezier terug op zijn tijd onder Francesco Farioli. “De visie vanuit de trainersstaf, onder leiding van Farioli, was zo duidelijk en alle stafleden brachten zoveel energie mee. Iedereen gedijde daar goed bij”, zegt Pasveer.

“Als je ziet dat de trainers zo bezeten zijn, zet je zelf ook automatisch een stapje extra, al waren sommige trainingen echt saai wat betreft oefenstof, maar wel allemaal gebaseerd op hun visie”, licht de doelman toe. Na het vertrek van de Italiaanse trainer merkte Pasveer dat de onrust bij Ajax terugkeerde. “Het ging na het vertrek van Erik ten Hag snel bergafwaarts. Farioli en zijn staf wisten het juist in één keer om te draaien naar het positieve. En dit seizoen gaat het weer een stuk minder.”

Pasveer onthult vervolgens de regel die Grim opnieuw heeft ingevoerd: “Zo ontbijten we nu op de club om half tien samen, waar we aan het begin van het seizoen tussen een bepaalde tijd naar het ontbijt mochten komen." Volgens Pasveer had Heitinga de spelersgroep meer vrijheid gegeven, maar dat ging ten koste van de structuur. Over de vele trainerswissels van de laatste jaren is Pasveer kritisch. “Het geeft aan dat we amper hebben kunnen bouwen. In mijn derde jaar was de gehele selectie uit mijn eerste jaar weg, op Steven Berghuis na."

Het laatste Ajax Nieuws Remko Pasveer
