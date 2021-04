Geschreven door Jessica Westdijk 23 apr 2021 om 09:04

Een opmerkelijk nieuwtje zo vlak voor het weekend: Voetbal International meldt dat Ajax Remko Pasveer naar Amsterdam wil halen. De 37-jarige doelman heeft bij Vitesse een aflopend contract. Onlangs maakte hij bekend dat hij dat niet zal verlengen.

Nadat hij een paar jaar bankzitter was geweest bij PSV, vertrok Pasveer in 2017 naar Vitesse. Dat bleek een goede zet. De doelman was in drie van zijn vier seizoenen de vaste eerste doelman. Hij maakt in Arnhem een sterke indruk, ook dit seizoen.

Pasveer zou de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Maarten Stekelenburg, die binnenkort bijtekent. Het is de bedoeling dat Kjell Scherpen komend seizoen verhuurd gaat worden. De toekomst van Andre Onana is nog onzeker. De Kameroener is tot februari 2022 geschorst en de onderhandelingen over een nieuw contract liepen vast.