Pasveer na vertrek bij Ajax: "Dat is het lastige in de winter"

bron: Tubantia
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

Remco Pasveer verliet eind januari Ajax om Heracles Almelo te versterken in de strijd tegen degradatie. Na jaren onder de lat bij de Amsterdamse topclub, maakt hij nu moeilijke tijden mee in Overijssel.

Heracles staat nog steeds onderaan en de dreiging van degradatie groeit met de week. Pasveer benadrukt dat hij het niet alleen kan en dat de verantwoordelijkheid bij iedereen binnen de club ligt. "Ik doe er alles aan om de club te helpen. Ik wil niets liever dan dat Heracles in de Eredivisie blijft."

"Daarom ben ik hier elke dag van acht uur ’s ochtends tot een uur of vijf,", zegt de doelman. "Om in mezelf te investeren of in het team. Of we het nu wel of niet halen, ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken en zeggen dat ik er alles aan heb gedaan."

Een wintertransfer brengt volgens Pasveer extra uitdagingen met zich mee. "Het lastige van een wintertransfer is dat je geen tijd hebt om echt op elkaar ingespeeld te raken. Automatismen ontbreken. In korte tijd moet ik weten hoe spelers aangespeeld willen worden en hoe zij zich bewegen in het veld. Zeker onder druk. Dat zijn dingen die je normaal gesproken in een voorbereiding traint."

