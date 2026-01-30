Meldingen
2026-01-28
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Pasveer neemt emotioneel afscheid van Ajax: "Dat maakt het moeilijk"

bron: Ajax TV
Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Remko Pasveer nam deze week afscheid van Ajax. De doelman, die terugkeert bij Heracles Almelo, heeft het enorm naar zijn zin gehad in Amsterdam. 

Pasveer wil zijn oude liefde graag helpen in de strijd tegen degradatie. "Natuurlijk speelde ik hier niet meer en werd mijn rol ook anders. Daarom hebben we besloten om naar Heracles te gaan", vertelt hij in een afscheidsinterview met de clubkanalen van Ajax. "Daar begon het avontuur in de Eredivisie voor mij. Ik heb er ook altijd warme gevoelens aan overgehouden en heb nog veel contact met de mensen daar."

De ervaren doelman gaat Ajax erg missen. "Ik heb veel vriendschappen opgebouwd en die blijven, zeker. Dat maakt het ook wel moeilijk om afscheid te nemen van deze gasten en verder binnen de club. Dat vind ik wel moeilijk. Je bouwt elke dag een band op met elkaar", geeft hij toe. "Ik heb heel veel mooie wedstrijden gehad, zoals in de UEFA Champions League. We draaiden toen echt een goede campagne, waarmee we ongeslagen de groepsfase doorkwamen."

