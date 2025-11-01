Pasveer niet blij met verdedigers: "Daar moeten we over praten"

Ajax is zaterdag in eigen huis tegen sc Heerenveen niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. In de Johan Cruijff ArenA werd het duel in de eerste helft kort onderbroken, terwijl keeper Remko Pasveer zich na de tegengoal duidelijk van zich af liet horen richting de verdedigers.

Pasveer vertelt over het duel het volgende. "Over het algemeen stond het verdedigend goed, weinig weggegeven. Er zijn altijd verbeterpunten. We hebben ervoor gekozen om vanuit meer controle de aanval op te zetten. Ik denk dat het in die zin goed stond. We moeten wel die volgende stap zetten aanvallend. We konden de lijn van de tweede helft niet doorzetten."

Over de gelijkmaker was hij niet te spreken. "Er was een afstandsschot dat ik bij me moest houden. Ik wilde hem controleren en van daaruit doorspelen, maar ik moet ervoor kiezen hem weg te stompen. We kunnen elkaar beter helpen. In eerste instantie is het mijn verantwoordelijkheid, bij me houden of wegstompen, maar uiteindelijk moeten we elkaar wel helpen. Dat is iets om over te praten...", besluit hij