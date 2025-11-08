AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Pasveer niet meer onder de lat? "Die keuze was echt van Heitinga"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Fred Grim weet nog niet of Remko Pasveer de eerste keeper van Ajax zal blijven. Vítězslav Jaroš startte dit seizoen als eerste keeper bij de Amsterdammers, maar verloor zijn plek aan de routinier. 

Over wijzigingen in het elftal wil Grim het niet hebben, maar de keuze om Pasveer weer onder de lat te zetten kwam niet uit zijn koker. 

"Ik heb her en der terug gehoord dat dat van mij kwam, maar die keuze was echt van John", zegt Grim in gesprek met ESPN over de keuze voor Pasveer. "In samenspraak van de staf wel, maar wij hadden daar verder geen invloed op."

Een afscheid van Heitinga was er nog niet, ook niet voor de spelers. "Daar is gewoon echt nog geen tijd voor geweest. Dit is ook voetbal, de minst leuke kant. Ik denk dat we daar heel respectvol mee om moeten gaan."

Grim was vaker interim, bij het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Wat er belangrijk is in die functie? "Ja, dat is een goeie vraag. Ik denk dat je puur moet zijn, heel eerlijk naar de jongens toe. En het vermogen moet hebben om de urgentie van de wedstrijd over te brengen op de groep."

Het laatste Ajax Nieuws Remko Pasveer Fred Grim
