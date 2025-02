Pasveer ongerust: "Dit maakt het voor ons alleen maar lastiger"

Remko Pasveer is allesbehalve te spreken over de staat van het veld waarop Ajax donderdagavond tegen Union Saint-Gilloise moet aantreden in de Europa League. De doelman van de Amsterdammers geeft aan dat het team zich zal moeten aanpassen en minder risico zal nemen in het spel.

"De busreis was prima," begint Pasveer met een knipoog bij Ziggo Sport, nadat hem wordt gevraagd naar de verwarring over de speelplek. Ajax wist in de bus nog niet waar de wedstrijd exact gespeeld zou worden. "Daar hebben we het wel veel over gehad natuurlijk. We zijn van tevoren even gaan checken hier. En de check was over," grapt hij, doelend op de terminologie die ook door de VAR wordt gebruikt.

Over het veld zelf is Pasveer echter minder luchtig. "Het is bizar," stelt hij onomwonden. "De lat bij de UEFA ligt wat dat betreft niet heel hoog." Union Saint-Gilloise staat bekend als een fysiek sterke ploeg, die zijn speelstijl daarop afstemt. "Helemaal op een veld als dit is dat lastig," vervolgt hij. "Wij moeten ons aanpassen. Dat gaan we doen in onze speelstijl. We gaan uiteraard minder risico’s nemen, met het oog op het veld. Daar moeten we slim in zijn."

Tot slot krijgt Pasveer met een knipoog de vraag of hij überhaupt wel gaat duiken op dit veld. Zijn antwoord? "Ik hoop dat ik niet veel hoef te duiken. Dat zou lekker zijn. We gaan het zien." Om 18.45 uur klinkt het eerste fluitsignaal in het Koning Boudewijn Stadion, waar Ajax ondanks de slechte veldomstandigheden op zoek gaat naar een goed resultaat.