Pasveer over Ajax-periode: "Alles minder wordt niet geaccepteerd"

Arthur
bron: TC Tubantia
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Remko Pasveer merkt dat de druk bij Heracles Almelo totaal anders is dan bij Ajax. Waar in Amsterdam de focus ligt op het winnen van prijzen, draait het in Almelo vooral om handhaving in de Eredivisie. Tegenover Tubantia legt de ervaren doelman het verschil uit.

"Het is een totaal andere druk. Bij Ajax speel je om kampioen te worden, om iets moois te bereiken. Iets waar je jaren naartoe werkt en wat je ambieert", vertelt Pasveer tegenover TC Tubantia. "Bij Ajax is de druk op een bepaalde manier groter, omdat je eigenlijk van iedereen moet winnen. Alles minder wordt niet geaccepteerd."

Toch voelt de druk bij Heracles volgens Pasveer minstens zo zwaar, en misschien zelfs groter. "Maar stel dat Heracles degradeert, dan verdwijnen er banen. Dat besef ik heel goed. Voor mij persoonlijk voelt die druk groter dan presteren bij Ajax. Daar blijven de banen wel bestaan."

Vrijdagavond wacht een belangrijk duel met Excelsior, waarin Heracles een goed resultaat wil neerzetten. Pasveer blijft echter realistisch. "Maar ook al doen we dat niet, is het nog niet voorbij. Ik snap dat de tendens vaak negatief is, zeker in de media, maar daar moeten wij niet in meegaan. Zolang er geloof is, moet je blijven geloven."

