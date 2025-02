Pasveer over Ajax’ transformatie: "We klagen niet, we stralen"

Remko Pasveer ziet een sterk team ontstaan bij Ajax en schrijft die ontwikkeling deels toe aan trainer Francesco Farioli. In aanloop naar het Europa League-duel met Union Sint-Gillis deelt de ervaren doelman zijn vertrouwen in de huidige ploeg.

Pasveer is positief over de sfeer binnen de selectie. "Ik denk niet dat we mogen klagen momenteel," zegt hij bij Ziggo Sport. "Het gaat gepaard met resultaten natuurlijk. Ik denk dat wij uitstralen dat wij echt een team zijn, toch veel wisselingen door blessures. We weten dat de trainer ook veel doorwisselt en daar hebben we zeker profijt van nu. Dus in die zin groeien we heel erg naar elkaar toe. Het maakt niet uit wie er speelt, iedereen vecht voor elkaar. Er staat echt een team op het veld."

Na de 0-2 overwinning in België, moet Ajax de klus in eigen huis afmaken. Pasveer benadrukt dat de ploeg niet achterover kan leunen. "Het is weer 0-0. Zo bekijken we het ook. We willen vandaag winnen en doorgaan is het belangrijkste."

Ajax speelt vanavond niet langer op de belabberde grasmat van het Koning Boudewijnstadion, en dat stemt Pasveer tevreden. "Het is even wennen dat groen, ik vroeg al wat dat is," grapt hij. "Gelukkig hebben we nu een lekker veldje en het regent iets. Ik hoop dat dit het voetbal ten goede komt."