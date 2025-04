Pasveer over eventueel kampioenschap Ajax: "Hij valt even weg"

Remko Pasveer is op geheel eigen wijze omgegaan met een vraag over het aanstaande kampioenschap van Ajax. De doelman kreeg bij Rondo een vraag over de titelstrijd, maar wist daar op geniepige wijze onderuit te komen.

Pasveer sprak in het Ziggo Sport-programma over de nieuwe campagne van Ajax tegen social hate. "Goed bezig daar bij Ajax, met deze campagne dus. Complimenten daarvoor, Remko. En voor het feit dat jullie kampioen worden?", reageerde presentator Wytse van der Goot aan het einde.

Pasveer kijkt vervolgens verschrokken en houdt zijn vinger tegen zijn oortje. "Oh, hij valt even weg, sorry", grapte de sluitpost. De tafelgasten in de studio konden lachen om de actie van Pasveer. "Ja, jij bent behoorlijk recht door zee altijd, Remko. Hoe heb jij geluisterd en gekeken naar het kampioensspel?", vraagt Van der Goot vervolgens.

De doelman laat er weinig over los. "Natuurlijk is het interessant en intern weten we echt wel waar we mee bezig zijn. We hebben het eigenlijk altijd zo gedaan. We hebben gewoon gezegd: ‘We gaan zo door.’ Ja, er komt een moment dat je er niet meer onderuit kan natuurlijk."