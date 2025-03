Pasveer over Farioli: "Iedereen zat daar toen met die helm op"

Na het duel met Union Sint-Gillis verraste Farioli zijn spelers met een opvallend gebaar. "Onlangs lag op ieders plek een bouwvakkershelm, met de naam erop en de datum van de thuiswedstrijd tegen Union", vertelt Pasveer. "Warriors, noemde Farioli ons. Soms doe je figuurlijk de helm op en ga je de strijd aan. Het stelt niets voor, maar iedereen zat tijdens die meeting met die helm op."

De trainer had ook een speciaal moment in petto voor Pasveer zelf, na diens hoofdrol in de play-offs van de Europa League. De 40-jarige doelman was in de penaltyserie tegen Panathinaikos de grote held door vijf strafschoppen te stoppen. "Farioli had daarna een foto van mij tijdens die penaltyserie laten ophangen in de gang van het trainingscomplex," zegt Pasveer. "Het doet iets, zo’n herinnering. Het is leuk dat de staf aan zulke details denkt."