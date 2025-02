Pasveer reageert op commotie: "Hij was iets eerder bij de bal"

Belangrijker: zijn botsing met Kevin Rodriguez. "Ik raakte hem heel licht, volgens mij. Hij was iets eerder bij de bal en ik kwam uit, want het was een beetje een 'stuiterbal'. Een lastige bal, voor de jongens ook. Ik blok mijn handen om mezelf te beschermen. Ik denk dat ik een penalty tegen had gekregen als ik met de vuist naar voren was gegaan, maar omdat ik voor de bal ging en mezelf inhield, was het gelukkig geen penalty", zegt hij geciteerd door Ajax TV.

Daarna gaat hij in op het feit dat zijn ploeg inderdaad een 'vechtploeg' is. "In de positieve zin van het woord, maar het is niet zo dat we het daar altijd van moeten hebben. We hebben ook wel hele goede wedstrijden gespeeld, maar als het vies moet, dan doen we het vies en dan zorgen we dat we de boel over de streep trekken."