Pasveer stelt vraagtekens: "Hij heeft nooit uitgelegd waarom"

Remko Pasveer steekt zijn waardering voor de technische staf van Ajax onder leiding van Francesco Farioli niet onder stoelen of banken. "We hebben een goede staf, hè," knipoogt de doelman.

"Hij heeft me eigenlijk nooit uitgelegd waarom ik speelde, hij gooide me gewoon ‘erop’. Ik had een goede voorbereiding en wij hadden een team, toen helemaal waar er weinig leiding was van achteruit. Dat is echt wat we nodig hadden."

De ervaren keeper benadrukt hoe belangrijk het voor hem was om Ajax te helpen bij de wederopbouw. "Zoals ik zo vaak heb gezegd: ik wilde graag weer zorgen dat Ajax terugkeerde naar waar het hoort," vervolgt Pasveer. "We zijn bij dat punt begonnen met een aantal jongens en zo zijn we als groep enorm gegroeid."

Ook over Farioli’s aanpak is Pasveer uitgesproken positief. "Hij heeft z’n eigen mening en eigen wil. Het gaat zoals hij het wil. Dat is goed. We hadden echt structuur nodig, dat was echt weg. Hij heeft dat teruggebracht," stelt hij in gesprek met ESPN. "Hij hakt de knoop door. En dan pas jij je aan. Zo werkt het en dat is ook normaal. Er is nu visie en er is duidelijkheid."