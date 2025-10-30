Pasveer terug onder de lat bij Ajax: "Farioli was zo gek nog niet"

Carl Hoefkens heeft laten weten dat Kostas Lamprou voorlopig de eerste keuze is onder de lat bij NAC Breda. VI-analist Joost Blaauwhof vindt dat deze situatie identiek is aan de keuze van John Heitinga voor Remko Pasveer bij Ajax.

"Waar Francesco Farioli vorig jaar, en John Heitinga dit jaar, bij Ajax volledig terugviel op Radio Pasveer, stemt Hoefkens zijn zender nu af op Radio Lamprou", begint Blaauwhof zijn analyse bij Voetbal International.

Farioli baarde bij Ajax opzien door Diant Ramaj te passeren. "De Duitser stond er bij het grote publiek goed op, presteerde ook niet slecht en vertegenwoordigde een flink kapitaal bij Ajax. Remko Pasveer zou hem vervangen. Een opvallende keuze, omdat Pasveer de veertig gepasseerd was en zijn carrière leek af te sluiten als stand-in. Maar Farioli was zo gek nog niet, bleek later", vervolgt Blaauwhof.

In een groot verhaal in VI met Pasveer is te lezen waarom Farioli voor hem koos destijds. Daar wordt Pasveer voornamelijk geroemd om zijn sterk ruimtelijk inzicht en coaching vanuit achteruit. Farioli zag het als de taak van Pasveer om iedereen op zijn plek te zetten.

"Pasveer voorkwam bij Ajax hachelijke situaties, daardoor kon de ploeg van – toen nog – Farioli doelpunten voorkomen, zonder dat de doelman zelf uitblonk. Intrinsiek was Ramaj een betere doelman, maar hij zorgde bij zijn ploeggenoten voor onrust. Identiek aan de situatie bij NAC", aldus Blaauwhof.