Pasveer-terugkeer eindigt in teleurstelling: doelman clubloos

Pasveer keerde afgelopen winterstop terug bij Heracles Almelo om zijn jeugdliefde te behoeden voor degradatie. De terugkeer liep echter uit op een teleurstelling. De voormalig Ajacied kon niet het verschil maken en degradeerde met de Almeloers kansloos uit de Eredivisie.

De 42-jarige doelman tekende een contract tot het einde van het seizoen en die wordt niet verlengd, zo maakt Heracles Almelo woensdag bekend via de clubkanalen. Het is nog niet bekend waar de toekomst van Pasveer ligt.