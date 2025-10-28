Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
"Pasveer voelde zich tegen FC Twente een roepende in de woestijn"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

Ajax leek tegen FC Twente aanvankelijk kansloos. Na rust kwam de ploeg van John Heitinga echter ineens tot leven en scoorde drie fraaie goals. Hoe kwam dat en welke lessen kan de onder druk staande trainer uit de tweede helft van het duel in Enschede (2-3) trekken?

Johan Inan analyseert in Algemeen Dagblad als volgt. "James McConnell had een soort Jordan Henderson-rol. De Brit plooide steeds terug tot in de verdediging. Oscar Gloukh dekte echter al door nog voor McConnell uit kon stappen. De ene na de andere Twente-speler kon zo vrij opduiken tussen de linies, zag Heitinga ook.

Dat leidde tot frustraties en miscommunicaties over en weer. Keeper Remko Pasveer voelde zich een roepende in de woestijn. De normaal zo solide Youri Baas kwam als linksback plots handen en voeten tekort. En James McConnell gaf de verdwaalde Gloukh een paar keer op zijn donder." Voor rust leek Ajax rijp voor de slacht, en de dagen van trainer Heitinga leken geteld. "Dat kon toch niet anders nu de dolende ploeg ook in het vijfde uitduel op schrijnende wijze op flinke schade afstevende?"

Toch draaide Ajax het tot ieders verbazing volledig om. De ploeg won met 3-2 en Heitinga’s toekomst bij de club lijkt voorlopig even veilig.

