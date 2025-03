Pasveer weken uit de roulatie: "Vanmiddag heb ik een scan gehad"

Ajax moet het de komende weken stellen zonder Remko Pasveer, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. De ervaren doelman ging donderdagavond geblesseerd van het veld tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (1-2).

"Bij het inspelen van de bal voelde ik helaas direct dat het niet goed zat", vertelt Pasveer op de website van zijn werkgever. "Vanmiddag heb ik in het ziekenhuis een scan gehad en deze bevestigde een liesblessure. Hierdoor zal ik minimaal enkele weken moeten revalideren", baalt hij.

"Uiteraard ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. Hoe snel dat daadwerkelijk zal zijn is even afwachten", besluit Pasveer, die sowieso de return tegen Eintracht Frankfurt aan zich voorbij moet laten gaan. Ajax speelt in maart ook nog tegen AZ (16 maart) en PSV (30 maart).