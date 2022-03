Geschreven door Idse Geurts 08 mrt 2022 om 13:03

Remko Pasveer komt dit seizoen wellicht helemaal niet meer in actie. Dit zegt Ajax-watcher Johan Inan in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Eerder werd verwacht dat Pasveer slechts acht weken uit de roulatie zou zijn, maar waarschijnlijk is dit dus een stuk langer.

“Ik verwacht dat – van wat ik hoor – Pasveer dit seizoen helemaal niet meer in actie komt”, stelt Inan. Dit vergroot de keepersproblemen bij Ajax, want ook de situatie omtrent Maarten Stekelenburg is erg onduidelijk. “Wat betreft Stekelenburg is het, na zijn operatie aan zijn heup en lies, afwachten of hij überhaupt nog terugkeert onder de lat. Gorter heeft nog twee weken nodig”, laat de Ajax-watcher weten.

Buiten alle huidige problemen, verwacht Inan volgend seizoen toch wel een echte keepersstrijd. “Pasveer heeft aangetoond echt een goede keeper te zijn. Hij verdient het nog een seizoen. Binnen Ajax is men ook heel tevreden over Gorter. Ik sluit niet uit dat die twee het moeten uitvechten”, besluit de verslaggever.

Echter, om de huidige keepersproblemen gedeeltelijk op te lossen, contracteerde Ajax vanochtend definitief Przemyslaw Tyton. Tyton zal de rol van reservedoelman achter Andre Onana op zich nemen.