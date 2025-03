"Pasveer wil ook volgend seizoen nog onder de lat staan bij Ajax"

ESPN doet verslag van de huidige situatie. "Pasveer hoopt er nog een jaartje aan vast te plakken bij Ajax, zo vertelde de routinier aan Het Parool. De 41-jarige doelman verlengde vorig jaar zijn contract met één seizoen, maar wil ook volgend seizoen nog onder de lat staan bij de Amsterdammers", schrijft het medium.

"De sluitpost, die de oudste Ajacied ooit is in een officieel duel, heeft dit seizoen wel meer last van blessures", vervolgt het medium. Of Ajax mee wil werken is onduidelijk. "Het is nog onduidelijk of Ajax zijn aflopende contract wil verlengen.

"Naast Pasveer heeft ook winteraanwinst Matheus een aflopend contract", weet ESPN. "De Amsterdammers hebben echter wel een koopoptie op de 32-jarige doelman, die dit seizoen wordt gehuurd van Braga. De Braziliaan heeft bij de Portugezen nog een contract tot medio 2027."