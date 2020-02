Geschreven door Jessica Westdijk 24 feb 2020 om 19:02

De komst van Antony naar Ajax is inmiddels rond, maar daar ging heel wat aan vooraf. Ajax volgde hem al een tijd en ook Antony zelf won het nodige advies in voordat hij de stap maakte.

Zo kreeg hij onder andere advies van Alexandre Pato, op dit moment zijn ploeggenoot bij Sao Paulo. Pato speelde van 2007 tot en met 2013 bij AC Milan en later ook nog bij Chelsea en Villarreal. De aanvaller heeft dus ruime ervaring met voetballen in verschillende landen in Europa.

“Ik heb hem (Antony, red.) verteld dat hij de taal zo snel mogelijk moet leren, zodat hij goed met de mensen bij de club kan omgaan”, vertelt Pato tegen UOL over de adviezen die hij gaf. “Ik steun hem, hij is een erg goede jongen en heeft een geweldige familie en zelfs een kleintje nu. Ik wens hem het beste.”

Pato is verder tevreden met hoe Sao Paulo en Ajax de deal hebben gesloten: “Antony is een geweldig talent. Hij heeft bijgedragen aan de kwalificatie van Brazilië voor de Olympische Spelen. Ik heb met hem gesproken over hoe geweldig het was dat São Paulo het voor elkaar heeft gekregen om hem nog zes maanden hier te houden. Toen ik naar Milan ging probeerde Internacional dat ook, maar Milan stond erop dat ik meteen kwam. Dat was een lastige situatie.”