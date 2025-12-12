Patrick Busby looft oud-speler van Ajax: "Zijn profiel was uniek"

Yah doorliep de jeugdopleidingen van Ajax en FC Utrecht, maar bij Utrecht kwam hij niet verder dan de beloftenploeg. Dit seizoen is hij bij FC Volendam echter één van de sleutelspelers. Zijn komst roept de vraag op of andere clubs kansen hebben laten liggen. "Ik denk dat er bij Gibson maar één twijfel was: fitheid," zegt Busby. "Hij had tot aan dit seizoen nog geen negentig minuten gespeeld. Bij ons nu al vier keer. Als Gibson fit blijft, dan is er geen enkele twijfel dat hij grote stappen gaat maken."

Busby had vanaf het begin een duidelijke rol voor Yah in zijn selectieplan. "Voor ons was hij een cruciale speler op het middenveld. Wij kwamen natuurlijk vanuit de Keuken Kampioen Divisie en zochten spelers die ons in de Eredivisie ook weer konden helpen. Hetzij om sportief te handhaven, hetzij door uiteindelijk een transfer te maken. Het liefst natuurlijk allebei. Het profiel van Gibson was uniek."

Ondanks de blessuregevoeligheid van Yah durfde Volendam de stap te zetten. "Wij hoopten dat te managen en hebben daar ook uitgebreid met zijn agent over gesproken. Met elkaar hebben we een plan gemaakt om hem helemaal fit te krijgen. Wij krijgen geen kant-en-klare spelers. Als Gibson vorig jaar alles had gespeeld, dan hadden wij hem ook niet kunnen halen. Soms moet je daarin ook gewoon op tijd zijn."