Patrick Kluivert (49) aan de slag bij Ajax? "Mijn club helpen"

Patrick Kluivert houdt de deur voor een terugkeer bij Ajax nadrukkelijk open. De voormalig spits, die in 1995 een hoofdrol speelde in de Champions League-winst, liet bij Ziggo Sport weten dat hij een rol in Amsterdam zeker ziet zitten, al is er op dit moment nog niets concreet.

Volgens Kluivert is de aanwezigheid van clubiconen binnen een organisatie van groot belang. "Ik denk dat het essentieel is dat oud-spelers de filosofie van een club overbrengen aan spelers", stelt hij. Daarbij benadrukt hij dat juist voormalig spelers weten wat er nodig is om bij een club als Ajax te slagen. "Je hebt zelf op een hoog niveau gespeeld bij de club en als je die waarde weet over te brengen aan mensen die of net bij de club komen, of al een tijd bij de club zijn. Je bent een boegbeeld van de club en dat is hartstikke belangrijk. Ik denk dat dat wel een doorslaggevende factor kan zijn."

Kluivert heeft een goede band met Jordi Cruijff, de technisch directeur van Ajax. Toch is er volgens de voormalig aanvaller nog geen sprake van concrete gesprekken over een functie. "Ik heb Jordi nog niet gesproken over een functie bij Ajax. Ik praat veel over voetbal met Jordi. We hebben het nog niet daarover gehad."

Dat neemt niet weg dat Kluivert zijn intenties duidelijk uitspreekt: "Ik sta altijd voor open om mijn club te helpen."