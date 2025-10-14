Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Patrick Kluivert bekritiseerd: "Niet alleen mijn teleurstelling..."

Stefan
Patrick Kluivert als bondscoach van Indonesië
Patrick Kluivert als bondscoach van Indonesië Foto: © BSR Agency

Patrick Kluivert gaat definitief niet naar het WK van 2026 met Indonesië. De voormalig Ajacied verloor met het Aziatische land met 1-0 van Irak en kan zich niet langer kwalificeren voor het eindtoernooi.

Indonesische media en supporters zijn niet allemaal even blij met de werkwijze van Kluivert en bondsvoorzitter Erick Thohir. Er worden vraagtekens geplaatst bij diverse keuzes van de oud-spits, die gedurende de kwalificatiecampagne werd aangesteld ter vervanging van Shin Tae-yong. Veel supporters denken dat het vervangen van de vorige bondscoach niet veel nut heeft gehad en na de nederlaag in Jeddah werd de naam van Tae-yong gescandeerd.

Ook Thohir liet van zich horen. Op Instagram schreef dé man achter het project met de Nederlandse spelers met Indische roots en het aanstellen van de Nederlandse staf het volgende: "Onze excuses dat we de droom om aan het WK mee te doen nog niet hebben kunnen realiseren. Voor het eerst in de geschiedenis is Indonesië zover gekomen."

Kluivert reageerde zelf natuurlijk ook na de uitschakeling. "Allereerst wil ik uiting geven aan mijn grote teleurstelling", vertelt hij, geciteerd door De Telegraaf. "Als je naar het spelbeeld kijkt, dan waren wij de beter voetballende ploeg, maar opnieuw viel het resultaat niet onze kant op. Ik ben heel trots op de spelers, die met hun hart en met veel lef hebben gespeeld."

"We hebben kansen gecreëerd en goed gespeeld, maar één moment kan alles veranderen. Dat is heel pijnlijk. De WK-droom is buiten ons bereik en die teleurstelling is niet alleen mijn teleurstelling, maar de teleurstelling van heel Indonesië", vervolgt hij. Kluivert weet nog niet of hij langer bondscoach van Indonesië blijft. "We moeten evalueren wat we bereikt hebben."

"Op dit moment heb ik geen duidelijk antwoord op vragen over mijn toekomst. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. We hebben sterke  prestaties neergezet en ik denk dat we gegroeid zijn als team. Het is jammer dat onze WK-droom uiteen is gespat na alle energie die we erin hebben gestoken. Die droom is nu ten einde, maar voor ons ligt het pad naar de toekomst", aldus Kluivert.

Ajax historie & oud-spelers Patrick Kluivert Het laatste Ajax Nieuws
