Geschreven door Idse Geurts 22 mrt 2022 om 12:03

Patrick Kluivert denkt dat hij in de toekomst trainer van Ajax kan worden. De oud-spits was in het verleden al bondscoach van Curaçao en jeugdtrainer van FC Twente. Natuurlijk zijn dit niet de ‘grootste’ klussen voor een coach, maar Kluivert vindt dat hij nu al klaar is voor het trainerschap bij Ajax.

“Dat zou kunnen. Als God wil dat ik trainer van Ajax wordt, waarom niet? Ik ben er klaar voor”, stelt de oud-speler van Ajax tegenover ESPN. Kluivert laat zich ook verder uit over zijn carrière als trainer. “Sommige spelers willen direct trainer worden en sommigen nemen een pauze. Ik wilde direct wat gaan doen. Dat werkte. Ik heb Curaçao en de jeugd van FC Twente getraind. Nu is het tijd voor mij om naar een grotere club te gaan”, besluit Kluivert.

Het lijkt er dus op dat de oud-spits een open sollicitatie afgeeft. De geruchten over een aanstaand vertrek van Erik ten Hag worden immers steeds hardnekkiger. Mocht Ajax dus nog naar enthousiaste kandidaten zoeken, dan lijkt Patrick Kluivert zeker op dit lijstje te komen staan. Het is echter alleen nog de vraag of Kluivert wel gekwalificeerd is voor de baan als hoofdcoach van Ajax.