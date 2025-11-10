AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Patrick Kluivert in verband gebracht met terugkeer naar Ajax'

Arthur
Patrick Kluivert
Patrick Kluivert Foto: © Pro Shots

Patrick Kluivert wordt in de podcast Kick-off van De Telegraaf gelinkt aan een mogelijke terugkeer bij Ajax. De voormalig spits van de Amsterdammers, onlangs nog bondscoach van Indonesië, zou volgens Mike Verweij en Valentijn Driessen prima een rol kunnen vervullen in de Johan Cruijff ArenA.

Bij Ajax zijn momenteel verschillende posities vacant. Zo zoekt de club nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen, een nieuwe technisch directeur en een opvolger voor John Heitinga. Door het vertrek van Frank Peereboom en Marcel Keizer is ook een nieuwe hoofdtrainer en meerdere assistenten nodig. Verschillende namen zijn al voorbijgekomen.

In de podcast Kick-off gaat het onder meer over de opvolging van technisch directeur Alex Kroes. Verweij noemt daarbij Kluivert. "In welke functie dan ook, probeer Kluivert aan je te binden. Mensen die in het verleden heel goed zijn geweest voor Ajax", zegt de clubwatcher. Presentator Pim Sedee uit twijfel over de capaciteiten van Kluivert in een technische rol, waarop Driessen ingaat. "Die spitsen van de Onder 17 en Onder 18 en Onder 19. Denk jij dat Kluivert die jongens niets kan bijbrengen?" vraagt hij.

Wanneer Sedee stelt dat Kluivert niet als technisch directeur moet worden aangesteld, reageert Verweij direct: "Die is wel technisch directeur bij Paris Saint-Germain en hoofd-opleiding bij FC Barcelona geweest. Ik weet wel dat dat ook als uithangbord was."

Driessen vindt Kluivert niet serieus te nemen in een rol als technisch directeur. "Op het veld, bij ventjes van 16, 17, 18... Tuurlijk kan 'ie daar wat teweegbrengen", aldus de journalist van De Telegraaf. Verweij vult aan met een alternatief: "Hij zou bijvoorbeeld ook assistent van een hele goede nieuwe trainer kunnen worden. Waarom zou je Kluivert daar niet naast kunnen zetten?"

Gerelateerd:
Hugo Borst

Hugo Borst: "Lopen gluiperds, leugenaars en oplichters bij Ajax"

0
Mart Smeets

Smeets: "Is zijn naam zo door het slijk gehaald als Heitinga?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Patrick Kluivert
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 11 2 19
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd