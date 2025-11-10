'Patrick Kluivert in verband gebracht met terugkeer naar Ajax'

Patrick Kluivert wordt in de podcast Kick-off van De Telegraaf gelinkt aan een mogelijke terugkeer bij Ajax. De voormalig spits van de Amsterdammers, onlangs nog bondscoach van Indonesië, zou volgens Mike Verweij en Valentijn Driessen prima een rol kunnen vervullen in de Johan Cruijff ArenA.

Bij Ajax zijn momenteel verschillende posities vacant. Zo zoekt de club nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen, een nieuwe technisch directeur en een opvolger voor John Heitinga. Door het vertrek van Frank Peereboom en Marcel Keizer is ook een nieuwe hoofdtrainer en meerdere assistenten nodig. Verschillende namen zijn al voorbijgekomen.

In de podcast Kick-off gaat het onder meer over de opvolging van technisch directeur Alex Kroes. Verweij noemt daarbij Kluivert. "In welke functie dan ook, probeer Kluivert aan je te binden. Mensen die in het verleden heel goed zijn geweest voor Ajax", zegt de clubwatcher. Presentator Pim Sedee uit twijfel over de capaciteiten van Kluivert in een technische rol, waarop Driessen ingaat. "Die spitsen van de Onder 17 en Onder 18 en Onder 19. Denk jij dat Kluivert die jongens niets kan bijbrengen?" vraagt hij.

Wanneer Sedee stelt dat Kluivert niet als technisch directeur moet worden aangesteld, reageert Verweij direct: "Die is wel technisch directeur bij Paris Saint-Germain en hoofd-opleiding bij FC Barcelona geweest. Ik weet wel dat dat ook als uithangbord was."

Driessen vindt Kluivert niet serieus te nemen in een rol als technisch directeur. "Op het veld, bij ventjes van 16, 17, 18... Tuurlijk kan 'ie daar wat teweegbrengen", aldus de journalist van De Telegraaf. Verweij vult aan met een alternatief: "Hij zou bijvoorbeeld ook assistent van een hele goede nieuwe trainer kunnen worden. Waarom zou je Kluivert daar niet naast kunnen zetten?"